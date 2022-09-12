رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل: #تركيا تسيطر على إخوان #ليبيا ما قد ي

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل: #تركيا تسيطر على إخوان #ليبيا ما قد يؤهلها فعليا للعب دور الوسيط المقبول من كافة الأطراف محليا ودوليا.

– هناك تأييد تركي واضح من البداية لعبدالحميد #الدبيبة في إطار مسايرة الرغبات الأميركية والبريطانية بالانحياز له.

– استخدام المسيرات التركية لصد محاولة تقدم محاولة #باشاغا الثالثة نحو العاصمة ليس بمستغرب أو ببعيد عن الواقع.

– أي حل عسكري للسيطرة على #طرابلس وإنهاء النزاع يعد تهديدا واضحا لمصالح #الولايات_المتحدة و #بريطانيا.

– الولايات المتحدة وبريطانيا لا ترغبان بالتدخل عسكريا بشكل مباشر حتى لا يؤدي ذلك لاستدعاء وتدخل الروس في المعركة.

– قام الأتراك بمهمة التدخل العسكري نيابة عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

– #أردوغان يحاول تقديم بلاده كطرف قادر على حل الأزمة الليبية التي فشل الجميع بحلها.

– إذا حلت تلك الأزمة عبر فرض باشاغا لسيطرته على العاصمة وعموم ليبيا سيخسر إردوغان الكثير من المكاسب التي من الممكن أن يحصدها إذا تقدم كوسيط للحل.

– هناك انفتاح من #أنقرة على الشرق الليبي مؤخرا، واستئناف وتطوير للعلاقات مع دول المنطقة العربية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-12 01:22:44

1662945764