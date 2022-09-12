المتحدثة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: هناك عمل للرئاسي يجري الآن على مستوى توحيد بعض الإدارات بالمؤسسة العسكرية.

– لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري في #ليبيا.

– لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، والحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.

– ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكريًا.

– الليبيون أنفسهم يريدون #انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك.

– الرئاسي يتمسك بالتوافق والتوازن مع كل الأطراف حفاظًا على المكاسب التي تحققت مع الوصول لاتفاق #جنيف.

– الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-12 02:28:30

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