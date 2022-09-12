عضو مجلس النواب ” صالح افحيمة ”:

– تركيا وغالبية الدول التي لها مصالح في ليبيا لا تزال تمسك العصا من وسطها في المفاضلة بين الدبيبة وباشاغا.

– أنقرة لن تحيد عن مسار دول كبرى غربية لم تعلن عن انحيازها الواضح لأي طرف في ليبيا.

– الجميع يتمهل للتأكد من أن الشخصية التي سيعلن دعمها بالنهاية، سواء الدبيبة أو باشاغا، ستكون قادرة على السيطرة على الأوضاع، وبالتالي قادرة على ضمان وتعزيز مصالح الجهات المعنية تلك.

– احتفاء الموالين للدبيبة بالصور التي جمعت بينه والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اجتماع بينهما مبالغ فيه.

– التصريحات التركية التي صدرت عن اللقاءات التي جمعت الدبيبة بـ أردوغان جاءت في العموم فضفاضة حول تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه بإجراء الانتخابات، ولم تحمل أي إشارة للانحياز إلى الدبيبة أو حكومته.

– لم يتم استقبال باشاغا كرئيس وزراء، ولكن كطرف قوي في النزاع، أو طرف سيكون له دور في المستقبل.

– استضافة باشاغا في وقت وجود الدبيبة في تركيا، لم يكن بلا دلالة.

#ليبيا_24

2022-09-12 09:54:08

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