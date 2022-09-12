دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأثنين

12/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تميل درجات الحرارة للاعتدال على اغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية حيث تسجل الحرارة القصوى على الساحل مابين (27-33)مْ، وتكون على مناطق الدواخل والجنوب مابين (35-41)مْ.

و تتكاثر السحب وقد تكون رعدية على مناطق (جنوب الجبل الغربي- غدامس -الحمادة) وكذلك تتكاثر السحب على الساحل الشرقيى والجبل الاخضر قد يتخللها أمطار خفيفة.

والله اعلم