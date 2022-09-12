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دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة
إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأثنين
12/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تميل درجات الحرارة للاعتدال على اغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية حيث تسجل الحرارة القصوى على الساحل مابين (27-33)مْ، وتكون على مناطق الدواخل والجنوب مابين (35-41)مْ.

و تتكاثر السحب وقد تكون رعدية على مناطق (جنوب الجبل الغربي- غدامس -الحمادة) وكذلك تتكاثر السحب على الساحل الشرقيى والجبل الاخضر قد يتخللها أمطار خفيفة.

والله اعلم

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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