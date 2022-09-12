نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/09/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (2022/09/12 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني إلى شرش ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.75) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.