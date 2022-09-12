نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/09/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (2022/09/12 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني إلى شرش ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة.
• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.75) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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