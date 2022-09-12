صور | السفارة الايطالية لدى #ليبيا تقدم هبة عبر ” البرنامج الايطالي للامدادات ا

صور | السفارة الايطالية لدى #ليبيا تقدم هبة عبر ” البرنامج الايطالي للامدادات الإنسانية ” إلى بلدية #قصر_بن_غشير متمثلة في عدد من المضخات الغاطسة للرفع من قدرة الخدمات المقدمة داخل البلدية. #المرصد