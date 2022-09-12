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صور | السفارة الايطالية لدى #ليبيا تقدم هبة عبر ” البرنامج الايطالي للامدادات ا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | السفارة الايطالية لدى #ليبيا تقدم هبة عبر ” البرنامج الايطالي للامدادات الإنسانية ” إلى بلدية #قصر_بن_غشير متمثلة في عدد من المضخات الغاطسة للرفع من قدرة الخدمات المقدمة داخل البلدية. #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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