عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: – مسارعة عدد من أعضاء مجلس الدولة في أعقاب أحداث ا

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء:
– مسارعة عدد من أعضاء مجلس الدولة في أعقاب أحداث العاصمة، بإصدار بيان يدعو مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات العالقة بينهما، مجرد توظيفاً سياسياً للاشتباكات ونتائجها.
– مجلس النواب وأغلبية القوى الوطنية متمسكون في البلاد بإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية لعدم تمكن المجالس التشريعية التي انتخبها الليبيون من علاج أزمات البلاد.
– الحل في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية ليتخذ قرارات سيادية يستطيع تدريجيا عبرها إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة.
#ليبيا_24
2022-09-12 16:03:30
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