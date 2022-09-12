عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: – مسارعة عدد من أعضاء مجلس الدولة في أعقاب أحداث ا

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء:

– مسارعة عدد من أعضاء مجلس الدولة في أعقاب أحداث العاصمة، بإصدار بيان يدعو مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات العالقة بينهما، مجرد توظيفاً سياسياً للاشتباكات ونتائجها.

– مجلس النواب وأغلبية القوى الوطنية متمسكون في البلاد بإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية لعدم تمكن المجالس التشريعية التي انتخبها الليبيون من علاج أزمات البلاد.

– الحل في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية ليتخذ قرارات سيادية يستطيع تدريجيا عبرها إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة.

#ليبيا_24

2022-09-12 16:03:30

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