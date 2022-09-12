عاجل

صور | الدبيبة رفقة مليقطة واللافي والحويج وعادل جمعة وخالد المبروك وعلي حسن يجتم

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة رفقة مليقطة واللافي والحويج وعادل جمعة وخالد المبروك وعلي حسن يجتمعون في #دكار مع ماكي سال رئيس #السنغال لمناقشة الانتخابات في #ليبيا وتفعيل اللجنة المشتركة الليبية السنغالية.(المكتب الاعلامي) #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك