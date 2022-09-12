صور | الدبيبة رفقة مليقطة واللافي والحويج وعادل جمعة وخالد المبروك وعلي حسن يجتم

صور | الدبيبة رفقة مليقطة واللافي والحويج وعادل جمعة وخالد المبروك وعلي حسن يجتمعون في #دكار مع ماكي سال رئيس #السنغال لمناقشة الانتخابات في #ليبيا وتفعيل اللجنة المشتركة الليبية السنغالية.(المكتب الاعلامي) #المرصد
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