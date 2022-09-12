مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عاشور مرابط: اشتبهنا بإصابة 10 حالات بجدري القرود، والنتائج كانت كلها سلبية وخالية من المرض.

– أول عينة قمنا بالاشتباه بها كانت بتاريخ 23 مايو الماضي، وجاءت نتيجتها سلبية من منطقة #قبر_عون.

– لدينا 122 فريقا للرصد والاستجابة السريعة في المناطق موزعة على النحو الآتي: الشرقية 35 والجنوبية 16 والوسطى 30 والغربية 41 .

-مرض #جدري_القرود غير مقلق ولايمكن أن يكون انتشاره سريعا مقارنة بفيروس #كورونا.

– طرق انتشار المرض محدودة جداً وأكبر عامل خطر له هو المخالطة المباشرة، وبالتالي تسهل السيطرة على هذا المرض.

– إذا سجلنا حالات فسيكون أكثر الناس عرضة للإصابة العناصر الطبية التي ستتعامل مباشرة مع المرضى، وهم الذين سنوفر لهم كل سبل الحماية الممكنة.

– لا توجد حاجة للتطعيم ضد جدري القرود، وفي حال سجلنا إصابات فسنقوم بتطعيم الفئات ذات الخطر العالي الذين يتعاملون مباشرة مع المصابين.

– جميع المشغلات متوفرة في المختبرات لإجراء التحاليل وإظهار العينات للحالات المشتبه في إصابتها. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-12 18:02:32

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