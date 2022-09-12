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خلال استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .. وزير خارجية قطر يؤكد على دعم بلاده

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خلال استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .. وزير خارجية قطر يؤكد على دعم بلاده للمسار السياسي الليبي ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها،
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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