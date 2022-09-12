شاركت دولة ليبيا في تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في أفري

شاركت دولة ليبيا في تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في أفريقيا لسنة 2021 م (مطبوع المنظمة رقم 1300)، وهو تقرير تقوم المنظمة بإصداره سنوياً بمساهمة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا بقارة أفريقيا، المراكز الإقليمية للمناخ، المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع للمنظمة وغيرهم.
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ليبيا مباشر
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