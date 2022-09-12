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شاركت دولة ليبيا في تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في أفري

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شاركت دولة ليبيا في تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في أفريقيا لسنة 2021 م (مطبوع المنظمة رقم 1300)، وهو تقرير تقوم المنظمة بإصداره سنوياً بمساهمة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا بقارة أفريقيا، المراكز الإقليمية للمناخ، المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع للمنظمة وغيرهم.


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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