عضو مجلس #النواب جبريل #أوحيدة: يجب التفكير بفك الارتباط عن #طرابلس وإقامة الدول

عضو مجلس #النواب جبريل #أوحيدة: يجب التفكير بفك الارتباط عن #طرابلس وإقامة الدولة في المناطق المحررة وفق #دستور_الاستقلال الفيدرالي، إلى أن يتم تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.

– التغاضي عن تعاظم نفوذ الميليشيات المسلحة بالبلاد سيعرقل فرصة إجراء أي انتخابات سواء تشريعية أو برلمانية.

– أي محاولات لتسويق الاكتفاء بإجراء #الانتخابات التشريعية سترفض.

– هناك تيارات وقوى تحاول أن تؤكد للمجتمع الدولي حرصها على الانتخابات لكنها تعمل على إقصاء فكرة وجود رئيس لليبيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-12 20:41:45

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