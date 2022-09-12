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في تعقيبه على نتائج التحاليل الخاصة بتحليلات عينات من الدقيق المستعمل في مخابز ل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تعقيبه على نتائج التحاليل الخاصة بتحليلات عينات من الدقيق المستعمل في مخابز ليبيا، والتي أظهرت سلبية نتائجها، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إن نتائج التحاليل أكدت كلام الوزارة السابق بعدم وجود مادة برومات البوتاسيوم في عينات الدقيق والخبز، وأكد الحويج بأن مادة برومات البوتاسيوم محظورة في السوق المحلية منذ 2005.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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