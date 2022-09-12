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أدانت وزارة الخارجية التشادية اعتقالات رعاياها في ليبيا لا سيما بمدينة أجدابيا،

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أدانت وزارة الخارجية التشادية اعتقالات رعاياها في ليبيا لا سيما بمدينة أجدابيا، عقب توقيف 4 ليبيين بتهمة جريمة الصيد الجائر في أراضيها، داعية السلطات الليبية إلى الحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم وعن استعدادها للتفاوض في هذه القضية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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