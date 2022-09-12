المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: – ظهور عدد من الأجرام المضيئة تتحر

المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء:

– ظهور عدد من الأجرام المضيئة تتحرك خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء ليبيا هذا اليوم .

– الأجرام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس وهي احدى المجموعات التي تم اطلاقها قبل يومين بعدد 34 قمر صناعي وبسبب أنها متواجدة في مدار منخفض عن الأرض لذلك يمكن رؤيتها اذا صادف مرورها فترة الليل.

– هذا المشروع بدأ العام الماضي تم فيه نشر أقمار صناعية صغيرة لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والانترنت الفضائي بأسعار زهيدة ، ويستمر هذا المشروع ليتم نشر 12 ألف قمر صناعي حسب المخطط له والذي يستغرق قرابة ال10 سنوات.

#ليبيا_24

2022-09-12 22:49:13

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