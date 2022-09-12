عضو مجلس االدولة نعيمة الحامي: – قرار عبدالحميد الدبيبة بتخصيص أراضي للسفارات ا

عضو مجلس االدولة نعيمة الحامي:

– قرار عبدالحميد الدبيبة بتخصيص أراضي للسفارات الأجنبية، سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، وسيدخل البلاد في نفق مظلم.

– كيف للدبيبة الذي لم يأتي عن طريق انتخابات وتم سحب الثقة من حكومته المنتهية من مجلس النواب أن يصدر قرار بتخصيص أراضي للسفارات الأجنبية.

– الأراضي التي منحها الدبيبة للسفارات الأجنبية كان الأولى بها الشباب الليبي.

– المجلس الانتقالي هو من أصدر قانون بقفل السجل العقاري منذ عام 2011 وإعادة فتحه يحتاج إلى قانون آخر لتعطيله.

#ليبيا_24

2022-09-12 23:50:15

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