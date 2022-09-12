المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: ظهور عدد من الأجرام المضيئة تتحرك خ

المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: ظهور عدد من الأجرام المضيئة تتحرك خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء #ليبيا هذا اليوم.

– الأجرام عبارة عن #أقمار_صناعية لمشروع #ستارلينك التابع لشركة #سبيس_أكس المملوكة للملياردير الأمريكي أيلون #ماسك وهي إحدى المجموعات التي تم اطلاقها قبل يومين بعدد 34 قمر صناعي وبسبب أنها متواجدة في مدار منخفض عن الأرض لذلك يمكن رؤيتها اذا صادف مرورها فترة الليل.

– هذا المشروع بدأ العام الماضي تم فيه نشر أقمار صناعية صغيرة لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق و #الانترنت_الفضائي بأسعار زهيدة، ويستمر هذا المشروع ليتم نشر 12 ألف قمر صناعي حسب المخطط له والذي يستغرق قرابة ال10 سنوات. #السبق

2022-09-13 00:18:26

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