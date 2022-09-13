تشاد تدين في بيان، عبر خارجيتها اعتقال مواطنيها في #اجدابيا ردًا على اعتقال 4 ل

#تشاد تدين في بيان، عبر خارجيتها اعتقال مواطنيها في #اجدابيا ردًا على اعتقال 4 ليبيين عبروا حدودها للصيد وتتهم قوات حفتر بالقيام باعتقالات جماعية بحق التشاديين.
البيان: الكتيبة 116 التابعة للقيادة العام تقوم باعتقالات جماعية للتشاديين في #ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا.
البيان: الاعتقالات بحق التشاديين في ليبيا تعسفية وغير قانونية وندعو السلطات الليبية للحفاظ على السلامة البدنية للمعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة لا إنسانية ومهينة.
البيان: تم اعتقال أربعة مواطنين ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي.
البيان: المعتقلون كانوا يحملون عدة أسلحة نارية، وعبروا الحدود بشكل غير قانوني.
البيان: الأربعة قبض عليهم في عملية صيد غير مشروع وأسندت قضيتهم إلى العدالة
البيان: ندعو لتيسير وصول مسؤولي السفارة التشادية في ليبيا إلى مواطنينا المحتجزين من أجل تزويدهم بالمساعدة والحماية اللازمتين.
البيان: مستعدون للبحث مع السلطات الليبية المعنية عن سبل ووسائل المساعدة على الاستجابة المناسبة والعاجلة لهذه الحالة المثيرة للقلق البالغ.
البيان: سنستخدم جميع الوسائل القانونية للإفراج عاجلًا عن التشاديين في ليبيا. #السبق
2022-09-13 00:39:46
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