عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد:

– القرار 778 لسنة 2022 القاضي بتسمية رئيس جديد للتسجيل العقاري، معيب من جميع النواحي.

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية وستوقف كل هذه الإجراءات العبثية.

– كل قرارات الدبيبة التي اتخذها بعد سحب الثقة منه سيعاقب عليها القانون أمام النائب العام.

– النائب العام الصديق الصور، مطالب بالتحقيق واتخاذ إجراءات في مثل هذه القرارات المعيبة.

– ما صدر عن الدبيبة من تخصيص أراضي في العاصمة بعد فتح التسجيل العقاري لسفارات تركيا وأمريكا وقطر والإمارات دليل قاطع على أنه باع الوطن وأراضيه وممتلكاته.

– قرار الدبيبة المعيب يثبت أنه ليس لديه إدارة قانونية ومستشارين ينظرون إلى القانون.

– الدبيبة بقراره فتح التسجيل العقاري في هذا التوقيت بالذات مغامرة خطيرة تتسبب في بيع ممتلكات الدولة من أراض ومبان والإضرار بالمال العام.

– الدبيبة استدعى شخصين مستشارين ويملكون القدرة على تسيير عمل ال التسجيل العقاري لغرض تكليفهم برئاسته فرفضوا استلام هذه المهمة لمعرفتهم بأن فتح التسجيل العقاري في هذه الظروف يضر بالمصلحة العامة والمال العام وممتلكات الدولة.

– قفل التسجيل العقاري في تلك الفترة كان حفاظاً على ممتلكات الدولة سواء كانت أراضي أو عقارات، مبينًا أن الدبيبة بتكليفه رضوان السني رئيساً التسجيل العقاري يعتبر مخالفاً للقانون وسيتم الطعن في قراره المعيب.

#ليبيا_24

2022-09-13 10:07:23

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