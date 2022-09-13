نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (13/09/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (13/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرقي على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وبراني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر هدا اليوم على الساحل من الخليج الى درنة مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.

• البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.