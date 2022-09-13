نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (13/09/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (13/09/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرقي على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وبراني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر هدا اليوم على الساحل من الخليج الى درنة مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.
• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
• البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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