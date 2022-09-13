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أكد حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لا تتوفّر لقاحات ضدّ جد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لا تتوفّر لقاحات ضدّ جدري القرود في ليبيا، والحديث عن استجلابها مازال مبكرًا.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن منظمة الصّحة العالمية وضعت ليبيا في التصنيف الأوّل من حيث احتمالية الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه تمّ الاتفاق مع وزارة الصّحة على تخصيص الأقسام السّارية لعزل حالات جدري القرود .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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