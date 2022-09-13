أكد حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لا تتوفّر لقاحات ضدّ جد

أكد حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لا تتوفّر لقاحات ضدّ جدري القرود في ليبيا، والحديث عن استجلابها مازال مبكرًا.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن منظمة الصّحة العالمية وضعت ليبيا في التصنيف الأوّل من حيث احتمالية الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه تمّ الاتفاق مع وزارة الصّحة على تخصيص الأقسام السّارية لعزل حالات جدري القرود .

#الحدث_الليبي