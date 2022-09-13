صور|| المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية بحكومة #الدبيبة، فرج #اقعيم، يكشف عن مشاهد وصفها بـ”الكارثية”، بمستشفى #الجلاء في #بنغازي.

ــ المكتب الإعلامي: غُرف العناية بدُون تمريض، والنظافة معدومة، ويوجد نقص في وجبات المرضى وتلاعب بالسجلّات.

ــ رصدنا غياب تام لرؤساء الأقسام والمسؤولين، وترك المرضى في الإنتظار لساعات طويلة خاصةً في صور الأشعة.

ــ قسم طوارئ غير مُهيّأ، والكوادر الطبية غير موجُودة، وهناك إهمال للمرضى في الممرّات.

ــ أدوية المستلزمات الطبية مُنتهية الصلاحية في غُرف العمليات الرئيسية التي لا يوجد بها أي مسؤول.

ــ وجنا بقايا حُقن ودماء، وعدم وجود أطباء مُكافحة العدوى، وعدم التعقيم والتطهير، والنظافة معدومة، ولا يتم التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائية. #السبق











2022-09-13 13:28:41

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