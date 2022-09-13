الناطقة باسم مستشفى #الجلاء بمدينة #بنغازي، فادية #البرغوثي: المستشفى يفتقر لأبس

الناطقة باسم مستشفى #الجلاء بمدينة #بنغازي، فادية #البرغوثي: المستشفى يفتقر لأبسط الإمكانيات، ولم يتسلم ميزانية منذ سنتين، ما تسبب في تراكم الديون عليه لصالح الشركات الخاصة.

– نعاني نقصا في الأدوية المهمة، منها المضادات الحيوية والتخدير و المسكنات.

– نستقبل حالات طارئة من كل مدن #ليبيا بمعدل لا يقل عن 11 حالة يوميا.

– الأطقم الطبية والطبية المساعدة موجودة على مدار الساعة، وتواصل تقديم الخدمات للحالات التي تصل وفق الإمكانيات المتاحة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-13 15:07:31

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