الناطقة باسم مستشفى #الجلاء بمدينة #بنغازي، فادية #البرغوثي: المستشفى يفتقر لأبس

الناطقة باسم مستشفى #الجلاء بمدينة #بنغازي، فادية #البرغوثي: المستشفى يفتقر لأبسط الإمكانيات، ولم يتسلم ميزانية منذ سنتين، ما تسبب في تراكم الديون عليه لصالح الشركات الخاصة.
– نعاني نقصا في الأدوية المهمة، منها المضادات الحيوية والتخدير و المسكنات.
– نستقبل حالات طارئة من كل مدن #ليبيا بمعدل لا يقل عن 11 حالة يوميا.
– الأطقم الطبية والطبية المساعدة موجودة على مدار الساعة، وتواصل تقديم الخدمات للحالات التي تصل وفق الإمكانيات المتاحة. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-09-13 15:07:31
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