خلافا لبيان نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة.. وزير البيئة التشادي محمد أحمد #لازينا يكشف آخر تطورات الصيادين الليبيين الأربعة: المعتقلون صياديون غير شرعيين، وبعض منهم ضُبط العام الماضي، وهو من قام بتصوير الحيوانات البرية بعد قتلها ونشر هذه الصور، وانتشرت عالميا، ما سبب حرجا لتشاد مع المنظمات الدولية الموقعة معها اتفاقيات بالخصوص.

– ما حدث هو أن 5 سيارات دفع رباعي دخلت حوالي 400 كيلومتر في الأراضي التشادية، وقامت قوات الأمن بمطاردتهم، وضبطت سيارتين، وهربت البقية راجعة إلى الأراضي الليبية.

– الصياديون معتقلون الآن في ظروف حقوقية ومعيشية تحافظ على آدميتهم، وقُدّموا للمحكمة، والقرار للقضاء فقط.

– التهم الموجهة للصيادين هي الصيد غير القانوني واختراق الأراضي التشادية، فقد اصطادوا الغزال الممنوع صيده عالميا، وكذلك طيور الحبارى.

– حسب القانون، في حال إثبات التهم ضدهم فسيتعرضون للسجن ودفع الغرامات، وعدد السنوات يحددها القضاء طبقا للأدلة ضدهم.

– القضية الآن عند القضاء، ولو فعل هذا صياديون تشاديون فسيُعتقلون ويقدمون للمحاكمة أيضا.

– لم تتواصل معنا أي حكومة من حكومات #ليبيا بالخصوص رغم أن الخبر منتشر، وعرضنا الصيادين على التليفزيون.

– القضية أخذت زخما كبيرا لأن هذا يسبب لنا حرجا ومساءلة دولية بل تصل إلى الاتهام بأننا متواطئون في هذا الملف ولا نحافظ على البيئة.

– اعتقال الصيادين ليس رد فعل على ما تقوم به الكتيبة “116” التابعة للقيادة العامة في #أجدابيا، لكنها قضية صيد محرم دوليًا.

– ما يحدث من هذه الكتيبة ليس في مصلحة الشعبين، ونستغرب هذه التصرفات رغم كثرة عدد الليبيين الموجودين عندنا، إلا أننا نضمن لهم كرامتهم وحقوقهم ونعتبرهم أهلا وليسوا ضيوفا، وأما ما يحدث في أجدابيا فهو غريب ومستهجن ولا يمثل الدولة الليبية، ولا بد للقضاء أن يتدخل وليس السلاح.

– تربطنا بليبيا علاقات تاريخية عميقة وعلاقات نسب ومصاهرة، ولن تعكرها خروقات صيادين أو مسلحين في أجدابيا.

– بخصوص الحدود، نود تشكيل قوات مشتركة بين #تشاد وليبيا لتأمين المناطق الحدودية بيننا لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية. #السبق (تصريحات صحفية)





2022-09-13 15:34:51

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