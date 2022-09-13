المكتب الإعلامي للحكومة الليبية
– وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، و وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بحثا مع نائب مدير مستشفى طب جراحة الأطفال بنغازي صلاح العمروني ، و رئيس لجنة الأورام بالمملكة الأردنية أحمد يوسف، سبل لاستكمال إجراءات مرضى الأورام الأطفال الذين يحتاجون لعمليات زرع النخاع بمركز الحسين بالمملكة الاردنية .
– تم التواصل مع مركز الحسين و التنسيق معه لاستقبال الحالات خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تم سداد قيمة الديون لصالح مركز الحسين و الإتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج بالمركز على دفعات بعد إتمام الإجراءات من قبل المركز .
#ليبيا_24
2022-09-13 18:17:26
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