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صرحت إدارة جهاز الطب العسكري، بأن الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختص

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرحت إدارة جهاز الطب العسكري، بأن الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد افتراءات واتهامات لموظفي الجهاز بالرشوة والفساد فيما يتعلق بالمشاريع المتعاقد عليها بحسب وصفها، وذكرت الإدارة في بيان لها، بأن الجهاز وموظفيه مستعدون للمثول أمام الجهات القضائية والضبطية، في حالة ثبتت أي وقائع تشكل شبهة فساد أو رشوة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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