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صور | الغرياني يعقد قران إبنته في #تاجوراء بحضور عدد من الشخصيات أبرزهم الدبيبة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الغرياني يعقد قران إبنته في #تاجوراء بحضور عدد من الشخصيات أبرزهم الدبيبة و أبوسهمين و شكشك و الشنطي و محمود عبدالعزيز و أسامة الصلابي وبقية مجموعة ” تيار دار الافتاء ” . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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