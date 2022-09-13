صور | الغرياني يعقد قران إبنته في #تاجوراء بحضور عدد من الشخصيات أبرزهم الدبيبة و أبوسهمين و شكشك و الشنطي و محمود عبدالعزيز و أسامة الصلابي وبقية مجموعة ” تيار دار الافتاء ” . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
صرحت إدارة جهاز الطب العسكري، بأن الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختص
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
انتخابات روسيا.. حزب بوتن يحصد حصة الأسد والحرب كلمة السر
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
ليبيا وتشاد… اعتقالات متبادلة و«مساعٍ لاحتواء أزمة»
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
بحضور #الدبيبة.. جانب من عقد قران إبنة الصادق #الغرياني بمسجد #مراد_آغا بمنطقة #
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك