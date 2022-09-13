صور | الغرياني يعقد قران إبنته في #تاجوراء بحضور عدد من الشخصيات أبرزهم الدبيبة و أبوسهمين و شكشك و الشنطي و محمود عبدالعزيز و أسامة الصلابي وبقية مجموعة ” تيار دار الافتاء ” . #ليبيا #المرصد