المحلل السياسي مختار الجدال:

– المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبدالله باتيلي لن يستطيع حل الأزمة الليبية، وسيكون كالمبعوثين السابقين طالما أن المجتمع الدولي لم يقرر بعد إنهاء المشكلة في البلاد.

– منظمة الأمم المتحدة أفسدت العديد من الدول، والأزمة الليبية لن تحل بدون ان يحسم المجتمع الدولي أمره حول ليبيا وخاصة الدول التي لها مصالح في البلاد.

– المشكلة في ليبيا أن المثلث فيها مقلوب حيث يتبع السياسيين من يتمترس خلف السلاح وليس العكس، مشيرا إلى أن السياسيين في ليبيا إما يتبعون مجموعة من المليشيات أو يتبعون الجيش.

#ليبيا_24

2022-09-13 20:13:50

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