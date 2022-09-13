عضو مجلس #النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي غراتسيانو #ديلريو: الحزب الديمقراط

عضو مجلس #النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي غراتسيانو #ديلريو: الحزب الديمقراطي طلب إجراء مراجعة جوهرية لبنود الاتفاقية الإيطالية الليبية لأن الظروف في ذلك البلد قد تغيرت بعمق، وتتطلب تغييرًا في الاستراتيجية.

– لسوء الحظ، غرقت الحكومة الليبية في أزمة لا تزال دون حل، وتحتاج #إيطاليا وأوروبا إلى النظر إلى البحر الأبيض المتوسط بعيون مختلفة، لتصبحا أبطال حقبة جديدة من التعاون والسلام.

– الحرب في #أوكرانيا، تفرض بسبب العواقب الغذائية، المزيد من عدم الاستقرار في البلدان التي لم تجد بعد الطريق إلى تنمية عادلة وديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف عن هذا التحدي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-13 20:36:01

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