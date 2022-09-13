صرح وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم الثلاثاء، بأن مايحدث في ليبيا من خلاف

صرح وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم الثلاثاء، بأن مايحدث في ليبيا من خلافات هو شأن داخلي، تصريح مميش جاء على هامش إشرافه على البعثة العسكرية التونسية المتوجهة إلى إفريقيا الوسطى، وأضاف مميش، في تصريحه الصحفي، إنه بالنسبة لتونس دورها إنساني قانوني على مستوى البعثات الدولية تساهم وتساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك ليبيا .

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