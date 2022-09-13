عضو مجلس النواب الإيطالي عن الجزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو : – الحزب الديمق

عضو مجلس النواب الإيطالي عن الجزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو :

– الحزب الديمقراطي طلب إجراء مراجعة جوهرية لبنود الاتفاقية الإيطالية الليبية لأن الظروف في ذلك البلد قد تغيرت بعمق، وتتطلب تغييرًا في الاستراتيجية.

– لسوء الحظ، غرقت الحكومة الليبية في أزمة لا تزال دون حل، وتحتاج إيطاليا وأوروبا إلى النظر إلى البحر الأبيض المتوسط بعيون مختلفة، لتصبحا أبطال حقبة جديدة من التعاون والسلام.

– الحرب في أوكرانيا، تفرض بسبب العواقب الغذائية، المزيد من عدم الاستقرار في البلدان التي لم تجد بعد الطريق إلى تنمية عادلة وديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف عن هذا التحدي.

#ليبيا_24

2022-09-13 20:10:53

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