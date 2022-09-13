بالصور.. النائب بالمجلس الرئاسي موسى #الكوني يستقبل سفير #سويسرا لدى #ليبيا جوزي

بالصور.. النائب بالمجلس الرئاسي موسى #الكوني يستقبل سفير #سويسرا لدى #ليبيا جوزيف #رينجلي.

الكوني ثمن الدور الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

رينجلي أكد دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية.

اللقاء استعرض جهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، وتوحيد مؤسسات الدولة، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

‏الكوني أكد توجه الرئاسي لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي، وضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل عام 1969 للحد من النزاعات على السلطة.

‏رينجلي عبر عن دعم بلاده للخطوات التي اتخذها الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية و #الانتخابات، وكل ما يحقق الاستقرار. #السبق (بيان)









2022-09-13 22:57:49

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