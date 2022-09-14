عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – قرار تخصيص حكومة الدبيبة لعدد 4 هكتارات بمنط

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:

– قرار تخصيص حكومة الدبيبة لعدد 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء للسفارة الإماراتية وغيرها من القرارات المماثلة لتركيا وقطر؛ هي محاولة أخرى للدبيبة لاستمالة و مغازلة بعض الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، للاستمرار في الوقوف معه و مناصرته.

– أعتقد أن هذه الدول وصلت لقناعة أن الدبيبة لا يمكن أن يكون عنصر استقرار و يذهب بالبلاد إلي الانتخابات و إن كان لديها بعض التحفظات على البديل، وإلا لماذا هذه الدول بالذات و في هذا التوقيت.

– هل من الممكن أن تبدأ هذه الدول فعلا في تشييد سفاراتها على الأرض التي منحت إليها؟

– أعتقد أن مثل هذه الإجراءات يجب تتخذ من حكومة منتخبة وفي حالة استقرار وليس في حالة صراع محتدم؛ ولهذه الدول دور كبير فيه.

#ليبيا_24

2022-09-14 02:31:31

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