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عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – قرار حكومة الدبيبة بمنح هكتارات لسفارت دول

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– قرار حكومة الدبيبة بمنح هكتارات لسفارت دول خارجية سيشرع لها امتلاك مساحة لا بأس بها من الأراضي الليبية، وفق قوله.

– تخصيص حكومة الدبيبة عدد 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء لسفارات خارجية، من الممكن أن تكون غرفة عمليات أو معسكرا كاملا لإدارة أي أنشطة داخل هذه الهكتارات الموجودة في وسط العاصمة.

– هذه الخطوات التي يقوم بها السيد عبد الحميد الدبيبة تتنافى مع كل البروتوكولات المتعارف عليها بين الدول، وتصرف غير مسؤول وغير مدروس.

– قرار الدبيبة “غير صائب” والكرم لا يكون بهذه الطريقة؛ لأن الأرض الليبية ليست رخيصة ولا تمنح بهذا الكم وهذا الكيف.

#ليبيا_24

2022-09-14 02:26:08

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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