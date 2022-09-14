عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– قرار حكومة الدبيبة بمنح هكتارات لسفارت دول خارجية سيشرع لها امتلاك مساحة لا بأس بها من الأراضي الليبية، وفق قوله.

– تخصيص حكومة الدبيبة عدد 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء لسفارات خارجية، من الممكن أن تكون غرفة عمليات أو معسكرا كاملا لإدارة أي أنشطة داخل هذه الهكتارات الموجودة في وسط العاصمة.

– هذه الخطوات التي يقوم بها السيد عبد الحميد الدبيبة تتنافى مع كل البروتوكولات المتعارف عليها بين الدول، وتصرف غير مسؤول وغير مدروس.

– قرار الدبيبة “غير صائب” والكرم لا يكون بهذه الطريقة؛ لأن الأرض الليبية ليست رخيصة ولا تمنح بهذا الكم وهذا الكيف.

#ليبيا_24

2022-09-14 02:26:08

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