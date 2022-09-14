عضو مجلس #النواب المبروك #الخطابي: قرار تخصيص حكومة الدبيبة لعدد 4 هكتارات بمنطق

عضو مجلس #النواب المبروك #الخطابي: قرار تخصيص حكومة الدبيبة لعدد 4 هكتارات بمنطقة #تاجوراء للسفارة الإماراتية وغيرها من القرارات المماثلة لتركيا و #قطر؛ هي محاولة أخرى للدبيبة لاستمالة و مغازلة بعض الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، للاستمرار في الوقوف معه و مناصرته.

– أعتقد أن هذه الدول وصلت لقناعة أن #الدبيبة لا يمكن أن يكون عنصر استقرار و يذهب بالبلاد إلي #الانتخابات و إن كان لديها بعض التحفظات على البديل، وإلا لماذا هذه الدول بالذات و في هذا التوقيت.

– هل من الممكن أن تبدأ هذه الدول فعلا في تشييد سفاراتها على الأرض التي منحت إليها؟.

– أعتقد أن مثل هذه الإجراءات يجب تتخذ من حكومة منتخبة وفي حالة استقرار وليس في حالة صراع محتدم؛ ولهذه الدول دور كبير فيه. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-14 03:37:17

1663126637