عضو مجلس النواب عبد المنعم #العرفي: قرار حكومة #الدبيبة بمنح هكتارات لسفارت دول خارجية سيشرع لها امتلاك مساحة لا بأس بها من الأراضي الليبية.

– تخصيص حكومة الدبيبة عدد 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء لسفارات خارجية، من الممكن أن تكون غرفة عمليات أو معسكرا كاملا لإدارة أي أنشطة داخل هذه الهكتارات الموجودة في وسط العاصمة.

– هذه الخطوات التي يقوم بها الدبيبة تتنافى مع كل البروتوكولات المتعارف عليها بين الدول، وتصرف غير مسؤول وغير مدروس.

– قرار الدبيبة “غير صائب” والكرم لا يكون بهذه الطريقة؛ لأن الأرض الليبية ليست رخيصة ولا تمنح بهذا الكم وهذا الكيف. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-14 03:18:50

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