استمرار الدورات التدريبية في مجال الرصد الجوي……

للأسبوع الثاني على التوالي تستمر الدورة التدريبية الخاصة بمجال الرصد الجوي التي ينظمها معهد تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، والتي تستهدف رفع كفاءات موظفي مراكز الأرصاد بمناطق مختلفة من ليبيا، وأهمية تحصيل القراءات الصحيحة لتقليل الاخطار المناخية، وتحديد العوامل المؤثرة في عملية القراءة، والزمن المحدد والأنسب لإجراء عملية القراءة، كما تتضمن الدورة إدارة البيانات وتحليلها وتبويبها .. بمشاركة موظفي المركز من مختلف المدن الليبية تحت إشراف ا.حسين محمد احميد وتتناول الدورة محاظرات تخصصية متنوعة في مجال الرصد الجوي ودور المتدربين في رفع وكفاءة المركز (والمرافق الوطنية) للارصاد الجوية .



