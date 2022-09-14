عاجل

عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: تكرار طرح الدعوة لإجراء #الانتخابات التشر

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: تكرار طرح الدعوة لإجراء #الانتخابات التشريعية خلال الفترات الماضية، وقبل وقوع الاشتباكات الدامية بالعاصمة #طرابلس يجهض أي حديث عن توظيفها سياسيًا كما يردد البعض.

– صدور بيان أعضاء مجلس الدولة في أعقاب الاشتباكات هو ما أوحى بذلك، والمجلس كان يعد له منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بعدما استبعد إمكانية التوصل لأي توافق مع مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية.

– ما المانع من انتخاب برلمان جديد يعالج المسألة الدستورية ثم بعد إقرار #الدستور تجري الانتخابات الرئاسية؟.

– إجراء الانتخابات التشريعية سينهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-14 14:45:47

1663166747

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك