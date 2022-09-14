عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: تكرار طرح الدعوة لإجراء #الانتخابات التشر

عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: تكرار طرح الدعوة لإجراء #الانتخابات التشريعية خلال الفترات الماضية، وقبل وقوع الاشتباكات الدامية بالعاصمة #طرابلس يجهض أي حديث عن توظيفها سياسيًا كما يردد البعض.

– صدور بيان أعضاء مجلس الدولة في أعقاب الاشتباكات هو ما أوحى بذلك، والمجلس كان يعد له منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بعدما استبعد إمكانية التوصل لأي توافق مع مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية.

– ما المانع من انتخاب برلمان جديد يعالج المسألة الدستورية ثم بعد إقرار #الدستور تجري الانتخابات الرئاسية؟.

– إجراء الانتخابات التشريعية سينهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-14 14:45:47

1663166747