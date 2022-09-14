صدر مؤخراً تقرير بعنوان: “متحدون في العلم 2022 م: تجميع عالي المستوى متعدد المنظ

صدر مؤخراً تقرير بعنوان: “متحدون في العلم 2022 م: تجميع عالي المستوى متعدد المنظمات لأحدث ما توصل إليه العلم فيما يتعلق بتغير المناخ وتأثيراته والاستجابات”

وهذا التقرير هو الرابع في سلسلة تقارير تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتجميعها تحت إشراف السيد / أمين عام الأمم المتحدة لجمع آخر التحديثات المتعلقة بعلم المناخ من المنظمات العالمية الشريكة الرئيسية – المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشروع الكربون العالمي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، شبكة أبحاث تغير المناخ الحضري، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، البرنامج العالمي للبحوث المناخية، وذلك برعاية مشتركة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لليونسكو، المجلس الدولي للعلوم والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

ويقدم التقرير المذكور أحدث البيانات والنتائج العلمية المتعلقة بتغير المناخ للاسترشاد بها في السياسات والإجراءات العالمية، فالعلم واضح – هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع مناخنا المتغير، وستواصل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها، تقديم علم رائد على مستوى العالم لإثراء عملية صنع القرار ودعم العمل المناخي العالمي.