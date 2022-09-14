خبر | الدبيبة يرافقه عادل جمعة، يجتمع مع الصديق الكبير ومستشاره مصطفى المانع لمن

خبر | الدبيبة يرافقه عادل جمعة، يجتمع مع الصديق الكبير ومستشاره مصطفى المانع لمناقشة الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كل المصروفات الحكومية وتقرير المصرف المركزي بشأن تدني إيرادات قطاعي الاتصالات والجمارك. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد