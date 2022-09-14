كميات الأمطار المسجلة 🌧
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
من ضمنها شركة الإنماء القابضة التابعة لعبدالحميد #الدبيبة .. مدير الإدارة العامة
تم النشر منذُ 4 دقائق
موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي: – حكومة الدبيبة منعت دبلوماسيين غر
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
خبر | الدبيبة يرافقه عادل جمعة، يجتمع مع الصديق الكبير ومستشاره مصطفى المانع لمن
تم النشر منذُ 35 دقيقة
ماذا سيكون مصير الطفل السوداني مازن آدم (15 عاما) المختطف في ليبيا؟ قصص آنية و
تم النشر منذُ 41 دقيقة
أضف تعليقـك