فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب:

– النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.

– الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح في الانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضًا.

– السلطات المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.

– مجلس النواب أن الباب ليس مغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها.

– هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.

#ليبيا_24

2022-09-14 14:50:08

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