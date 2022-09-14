فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب:
– النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
– الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح في الانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضًا.
– السلطات المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.
– مجلس النواب أن الباب ليس مغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها.
– هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.
#ليبيا_24
2022-09-14 14:50:08
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