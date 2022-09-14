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تمكنت مصالح الجمارك، بميناء مصراتة، اليوم الأربعاء، من حجز 4 حاويات قادمة من الص

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكنت مصالح الجمارك، بميناء مصراتة، اليوم الأربعاء، من حجز 4 حاويات قادمة من الصين تحمل اسطونات غاز طهي غير مطابقة لشروط السلامة، و تعدّ هذه الإسطوانات من السلع المقصور استيرادها على المؤسسة الوطنية لنفط طبقاً للقرار رقم (359) لسنة (2021) بشأن تحديد البطائع المحظورة والمقصور استيرادها وتصديرها .
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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