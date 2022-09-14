عاجل.. مصادرنا: رئيس مجلس #النواب #عقيلة_صالح يشترط لإجراء #انتخابات_برلمانية ف

#عاجل.. مصادرنا: رئيس مجلس #النواب #عقيلة_صالح يشترط لإجراء #انتخابات_برلمانية فقط، اختيار مجلس رئاسي جديد لمدة 3 سنوات، وفق مبادرة جديدة قدمها لأمير #قطر.

– عقيلة يسعى لرئاسة المجلس #الرئاسي الجديد المُقترح من قبله.

– المجلس الرئاسي الجديد سيتكون من نفس أعضاء قائمة عقيلة – #باشاغا في #جنيف.

– الرئاسي الجديد سيصاحبه إعفاء حكومة #الدبيبة وتمكين حكومة باشاغا، وفق خطة عقيلة.

– عقيلة يهدف لبقائه في السلطة من خلال رئاسة الرئاسي في حال إجراء انتخابات برلمانية وتكوين برلمان جديد. #السبق

2022-09-14 18:11:43

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