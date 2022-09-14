عاجل

صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 ي

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 يوم بداخلهم شحنة اسطوانات غاز طهي يشتبه انها غير مطابقة للمواصفات قادمة من #الصين ، دخلت الميناء بمستندات مزورة على أنها تحمل شحنة مواد منزلية. (مصلحة الجمارك) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك