صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 ي

صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 يوم بداخلهم شحنة اسطوانات غاز طهي يشتبه انها غير مطابقة للمواصفات قادمة من #الصين ، دخلت الميناء بمستندات مزورة على أنها تحمل شحنة مواد منزلية. (مصلحة الجمارك) #ليبيا #المرصد