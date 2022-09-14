صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 ي

صور | مصلحة جمارك ميناء #مصراتة تضبط 4 حاويات متروكة في الحضيرة لمدة تجاوزت 90 يوم بداخلهم شحنة اسطوانات غاز طهي يشتبه انها غير مطابقة للمواصفات قادمة من #الصين ، دخلت الميناء بمستندات مزورة على أنها تحمل شحنة مواد منزلية. (مصلحة الجمارك) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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