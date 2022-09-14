عضو مجلس #النواب، عبد المنعم #العرفي: أتوقع زيارة الوفد البرلماني التركي خلال ال

عضو مجلس #النواب، عبد المنعم #العرفي: أتوقع زيارة الوفد البرلماني التركي خلال الشهر الجاري.

– زيارة وفد #البرلمان_التركي تأتي في إطار طي صفحة الماضي وفتح صفحة للتعاون الجديد مع الجانب التركي، تمهيداً لعودة الشركات لاستئناف عملها في البلاد.

– المصالح شيء، والتدخل في سياسات الدول شأن آخر.

– أشجع المنطقة الشرقية على الانفتاح التجاري مع #تركيا، وأرحب في الوقت ذاته بتعزيز الشراكة الاقتصادية معها، في ظل التنافس التجاري الدولي بين دول العالم.

– الاتفاقية الليبية التركية لا توجد بها أي مشاكل ومجلس النواب سيدعمها، ما إن يستمع لشروحات بشأنها خلال زيارة الوفد التركي المرتقبة للمنطقة الشرقية.

– أعضاء مجلس النواب لن يقفوا أمام أي شيء يخدم مصلحة البلاد. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-14 20:52:46

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