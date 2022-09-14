قبل جلسة #النواب لاختياره غدًا.. 13 عضوًا بمجلس #الدولة الاستشاري من الجنوب يرشح

قبل جلسة #النواب لاختياره غدًا.. 13 عضوًا بمجلس #الدولة الاستشاري من الجنوب يرشحون محمد سالم #الحضيري لشغل منصب رئيس #المحكمة_العليا.

الأعضاء: المادة 15 من الاتفاق السياسي تم تنفيذها جزئيًا فيما يخص التوزيع الجغرافي لشاغلي مواقع السلطة القضائية.

الأعضاء: تم تعيين منصب النائب العام (الغرب) ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (الشرق)، ولم يستكمل تعيين من يشغل منصب رئيس الحكمة العليا (الجنوب).

الأعضاء: المرشح: يشغل حاليا منصب رئيس محكمة استئناف #سبها بدرجة مستشار، ورئيس الدائرة الجنائية والمدنية والإدارية الثانية بمحكمة استئناف سبها. #السبق





2022-09-14 21:37:45

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