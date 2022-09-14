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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 368 مهاجرا في البحر المتوسط، في الفترة من 4

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 368 مهاجرا في البحر المتوسط، في الفترة من 4 حتى 10 من سبتمبر الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات حرس السواحل.
وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والجبل الأخضر وبنغازي، لافتة إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 15444 مهاجرا من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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