فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب:

– النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح في الانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضًا.

– السلطات المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.

– الباب ليس مغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها.

– هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.

#ليبيا_24

2022-09-15 02:10:56

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