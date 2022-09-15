بالصور.. #الدبيبة يجتمع مع رئيس #ديوان_المحاسبة خالد #شكشك، بحضور وزير المواصلات بحكومته محمد الشهوبي، ومديري القطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب والقطاع الخدمي عبد الباسط جبوع، لمتابعة مشروعات الطريق #الدائري الثالث، وطريق #أجدابيا ـ جالو وطريق #أوباري ـ #غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (#أوراسكوم – #حسن_علام – #الرواد) المصرية خلال مشاريع #عودة_الحياة.

– الاجتماع ناقش تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية. #السبق (بيان)









2022-09-15 02:13:38

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